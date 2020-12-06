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Все вокруг в дыму и огне: появились новые фото и видео пожара на рынке с пиротехникой в Ростове

Все вокруг в дыму и огне: появились новые фото и видео пожара на рынке с пиротехникой в Ростове
10:11 Сегодня Телеграф

Утром воскресенья, 6 декабря, в павильоне пиротехники на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону произошло возгорание. Пожар не могут потушить уже несколько часов.

Об этом сообщает Главное Управление МЧС России по Ростовской области.

Отмечается, что площадь огня увеличилась уже до четырех тысяч квадратных метров. О возгорании стало известно рано утром - в 06:30 - когда очевидцы сообщили, что горит двухэтажный павильон на рынке.

Очевидцы показали, что сейчас происходит на рынке "Классик".

 
 
 
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Допис, поширений Ростов-на-Дону (@rostov__on_don)

На данный момент, к ликвидации пожара уже задействованы 317 человек и 114 единиц техники.

Дополнительно направлены четыре автоцистерны повышенной проходимости и емкости.

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Рынок "Классик" один из самых популярных рынков Ростова, торгующий непродовольственными товарами. Предполагаемая сумма ущерба пока неизвестна.

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Пожар, Россия, Ростов.

Автор:

Телеграф
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