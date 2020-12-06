Полицейский подстрелил 13-летнююю девочку, отказавшую ему в близости: видео происшествия в Москве попало в сеть

В Москве 6 декабря, сотрудник полиции выстрелил в 13-летнюю девочку из-за отказа в интимной близости.

Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что семья пригласила к себе в гости знакомого полицейского. Вечер они провели за распитием алкогольных напитков.

Полицейскому понравилась 13-летняя дочка хозяев дома. Позвав её на улицу, он внезапно начал к ней приставать, а когда девочка отказала пьяному сотруднику полиции, он достал травматический пистолет и выстрелил сначала в воздух, а затем ей в ногу.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, полицейского уволят из органов внутренних дел.

Напомним, в начале ноября в Истринском округе России, мужчина изнасиловал двух девочек семи и девяти лет.