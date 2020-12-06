Путинскому бизнесмену отказали в доступе к 1 млрд. долларов в швейцарском банке

Швейцарский банк Julius Bär отказал российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу в доступе к его активам, опасаясь санкций США. Суд Цюриха счел действия банка правомерными.

Инвестор обратился в суд Цюриха, однако он оказался не на его стороне - суд счел заморозку активов Вексельберга правомерным.

О решении суда сообщило 4 декабря швейцарское финансовое онлайн-издание Finews.

Стоит отметить, что точка в этом судебном процессе еще не поставлена. В планах Виктора Вексельберга апелляция, на которую ему отведено 30 дней. Он будет обращаться в Федеральный суд Швейцарии.

Как известно, Штаты ввели санкции против Вексельберга 6 апреля 2018 года. Чтобы сохранить часть активов, предпринимателю пришлось в спешном порядке переструктурировать свою долю в швейцарском промышленном концерне Sulzer.

В связи с санкциями, бизнесмен лишился возможности свободно распоряжаться своими активами на счетах банка Julius Bär. Он посчитал, что действия банка неправомерны и подал иск против него через холдинг Lamesa. При этом Вексельберг делал упор на то, что эта холдинговая структура не находится в санкционном списке.

Вексельберг хотел использовать часть средств на погашение кредита на сумму в 160 млн долларов, но банк, побоявшись санкций, ему отказал.