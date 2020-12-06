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В России задержали рассказавшего о болезни Путина политолога: в сети подметили важный момент

В России задержали рассказавшего о болезни Путина политолога: в сети подметили важный момент
11:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Санкт-Петербурге у Гостиного двора задержали политолога, основателя движения "Перемен" Валерия Соловья, который рассказал о болезни президента Путина. В этом месте проводилась встреча со сторонниками движения, которая была сорвана оппонентами из организации "За правду". 

В результате полиция задержала одного человека, а затем и самого Соловья, утверждал активист Сергей Беляев.

"Его увезли в 1-й отдел полиции на улицу Якубовича, 16", — добавил он.

При этом пользователи сети подметили один примечательный момент в его задержании. Большинству оно показалось "извиняющимся приглашением пройти", а не арестом.

"Думаю и полицейских он заранее вызвал", "Из него оппозиционер как из меня Якутский разведчик", Готовый мем - Задержание оппозиционера", - пишут пользователи Twitter. 

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Что известно о Соловье?

Валерий Соловей - историк, публицист, политический аналитик и гражданский деятель. Он 11 лет работал в МГИМО, где возглавлял кафедру рекламы и связей с общественностью. В 2019 году Соловей заявил об увольнении, поскольку университет “по политическим причинам” не хочет иметь с ним никаких дел.

С сентября 2020 года начал политическую карьеру. Он часто появляется в качестве комментатора в так называемых независимых и оппозиционных российских СМИ. Поговаривают, что роль "народного оппозиционера" была придумана для него ГРУ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал Валерия Соловья Заменой Алексею Навальному, который долгие годы был народным оппозиционером.

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, Валерий Соловей.

Автор:

Телеграф
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