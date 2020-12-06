В России задержали рассказавшего о болезни Путина политолога: в сети подметили важный момент

В Санкт-Петербурге у Гостиного двора задержали политолога, основателя движения "Перемен" Валерия Соловья, который рассказал о болезни президента Путина. В этом месте проводилась встреча со сторонниками движения, которая была сорвана оппонентами из организации "За правду".

В результате полиция задержала одного человека, а затем и самого Соловья, утверждал активист Сергей Беляев.

"Его увезли в 1-й отдел полиции на улицу Якубовича, 16", — добавил он.

При этом пользователи сети подметили один примечательный момент в его задержании. Большинству оно показалось "извиняющимся приглашением пройти", а не арестом.

Если вы не поняли, что происходит на фото справа, - на нем тоже «задержание оппозиционера».

Комментарии, полагаю, излишни.

Sapienti sat. pic.twitter.com/wFgVLiDfCg — Вал Мишель (@VALMICHEL7) December 6, 2020

"Думаю и полицейских он заранее вызвал", "Из него оппозиционер как из меня Якутский разведчик", Готовый мем - Задержание оппозиционера", - пишут пользователи Twitter.

Что известно о Соловье?

Валерий Соловей - историк, публицист, политический аналитик и гражданский деятель. Он 11 лет работал в МГИМО, где возглавлял кафедру рекламы и связей с общественностью. В 2019 году Соловей заявил об увольнении, поскольку университет “по политическим причинам” не хочет иметь с ним никаких дел.

С сентября 2020 года начал политическую карьеру. Он часто появляется в качестве комментатора в так называемых независимых и оппозиционных российских СМИ. Поговаривают, что роль "народного оппозиционера" была придумана для него ГРУ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал Валерия Соловья Заменой Алексею Навальному, который долгие годы был народным оппозиционером.