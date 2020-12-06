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В России обиделись на США из-за признания родившихся на Курилах японцами

В России обиделись на США из-за признания родившихся на Курилах японцами
Обновлено 21:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Государственный департамент США объявил о новых правилах выдачи грин-карт для жителей Курильских островов. Теперь для того, чтобы рассчитывать на получение визы, жителям ряда островов необходимо указывать в стране рождения Японию. 

Об этом пишет японское издание Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт. 

Согласно правилам, к Японии отнесли острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, а Южный Сахалин отнесли к России. 

В МИД РФ на это ответили гневным заявлением, в котором обвинили США в "поощрении реваншизма". 

США проводят конкурс с 1990 года. 

Каждый год отбираются 55 тысяч мигрантов, которым дают право переехать в Штаты вместе с семьями. Для получения визы требуется знание английского языка и определенный уровень образования. 

Япония на протяжении многих лет оспаривает принадлежность Курильских островов. Этот вопрос связан с итогами Второй мировой войны и подписанием мирного договора между Японией и СССР.

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Япония добивается возвращения четырех островов, называя их своими северными территориями. Позиция Токио заключается в том, что мирный договор не может быть заключен без решения территориального вопроса. Россия, напротив, настаивает, что сначала должен быть подписан договор и лишь тогда можно возобновить обсуждение территориальных претензий Японии.

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Все по теме:

США, Япония, Россия, Курильские острова.

Автор:

Телеграф
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