В России обиделись на США из-за признания родившихся на Курилах японцами

Государственный департамент США объявил о новых правилах выдачи грин-карт для жителей Курильских островов. Теперь для того, чтобы рассчитывать на получение визы, жителям ряда островов необходимо указывать в стране рождения Японию.

Об этом пишет японское издание Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт.

Согласно правилам, к Японии отнесли острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, а Южный Сахалин отнесли к России.

В МИД РФ на это ответили гневным заявлением, в котором обвинили США в "поощрении реваншизма".

Нужно ещё одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и «красные линии». pic.twitter.com/bckJmbJaLD — МИД России (@MID_RF) December 6, 2020

США проводят конкурс с 1990 года.

Каждый год отбираются 55 тысяч мигрантов, которым дают право переехать в Штаты вместе с семьями. Для получения визы требуется знание английского языка и определенный уровень образования.

Япония на протяжении многих лет оспаривает принадлежность Курильских островов. Этот вопрос связан с итогами Второй мировой войны и подписанием мирного договора между Японией и СССР.

Япония добивается возвращения четырех островов, называя их своими северными территориями. Позиция Токио заключается в том, что мирный договор не может быть заключен без решения территориального вопроса. Россия, напротив, настаивает, что сначала должен быть подписан договор и лишь тогда можно возобновить обсуждение территориальных претензий Японии.