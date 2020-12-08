Получившим плацебо во время испытаний «Спутник V» массово отказывают в вакцинации в России

В России добровольцев, которые получили плацебо во время испытаний вакцины от коронавируса, отказываются прививать настоящим препаратом.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Стоит отметить, что еще на старте испытаний центр им. Гамалеи, разработавший "Спутник V", сообщил, что четверти добровольцев (всего их 40 тысяч) вместо вакцины введут обычный физраствор. О том, что именно получил участник, сам он не знает - провериться можно только через 21 день после второй инъекции, сдав тест на антитела. Это стандартное условие для подобных исследований.

Однако сейчас выяснилось, что добровольцам, получившим плацебо, нужно ждать вакцину еще 180 дней. При попытке записаться на прививку им отказывают в вакцинации из-за отметки в электронной медкарте, свидетельствующей об участии пациента в клинических исследованиях. Причем отказы получают даже люди из "групп риска" - например, работники образовательной сферы.

Откуда взялись эти 180 дней, добровольцы не знают. В подписанных ими договорах не сказано о том, что нельзя будет получить вакцину. Более того, там отмечается, что участник испытаний может может выйти из исследования "без какого-либо ущерба для последующего лечения". Но даже при таком раскладе отметку из медкарт врачи не убирают и добровольцы не могут попасть на вакцинацию.

Стоит напомнить, что президент РФ Владимир Путин 2 декабря объявил о массовой вакцинации на территории России.