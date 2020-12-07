"Украина сама платит, чтобы ее жрали россияне": Цимбалюк указал на экспансию Кремля

Не сумев завоевать Украину военным путем, РФ взяла курс на информационную экспансию, однако деньги на ее финансирование поступают не из Кремля.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал специальный корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк.

"Что касается экспансии - все так устроено, что Медведчук на свои каналы зарабатывает в Украине. Все эти размышления, что кто-то там чемоданы с деньгами возит из Москвы в Киев, чтобы за это все платить, не имеют общего с реальностью. Система бизнеса выстроена таким образом, чтобы Украина сама платила за то, чтобы ее жрали россияне", - сказал он.

По его словам, знающие люди говорят, что рынок сжиженного газа и транзит угля в Польшу контролируется Медведчуком.

"Может конечно они врут, но точно можно сказать, что Медведчук - человек не бедный и может себе позволить платить за эти телеканалы. С баблом у них проблем нет", - отметил Цимбалюк.

О том, как Киев сможет вернуть оккупированные территории и что Кремль готовит для Украины, читайте в материале "Телеграфа": Когда Зеленский говорит о желании Путина закончить войну, в Кремле думают: "С чего это он так решил?", - Роман Цимбалюк.