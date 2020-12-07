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"Украина сама платит, чтобы ее жрали россияне": Цимбалюк указал на экспансию Кремля

"Украина сама платит, чтобы ее жрали россияне": Цимбалюк указал на экспансию Кремля
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф

Не сумев завоевать Украину военным путем, РФ взяла курс на информационную экспансию, однако деньги на ее финансирование поступают не из Кремля. 

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал специальный корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк. 

"Что касается экспансии - все так устроено, что Медведчук на свои каналы зарабатывает в Украине. Все эти размышления, что кто-то там чемоданы с деньгами возит из Москвы в Киев, чтобы за это все платить, не имеют общего с реальностью. Система бизнеса выстроена таким образом, чтобы Украина сама платила за то, чтобы ее жрали россияне", - сказал он. 

По его словам, знающие люди говорят, что рынок сжиженного газа и транзит угля в Польшу контролируется Медведчуком. 

"Может конечно они врут, но точно можно сказать, что Медведчук - человек не бедный и может себе позволить платить за эти телеканалы. С баблом у них проблем нет", - отметил Цимбалюк. 

О том, как Киев сможет вернуть оккупированные территории и что Кремль готовит для Украины, читайте в материале "Телеграфа": Когда Зеленский говорит о желании Путина закончить войну, в Кремле думают: "С чего это он так решил?", - Роман Цимбалюк.

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Все по теме:

Россия, Виктор Медведчук, Роман Цимбалюк.

Автор:

Телеграф
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