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"Все виноваты, но только не он". Лукашенко поймали на лжи в новой тираде про "банду" (видео)

"Все виноваты, но только не он". Лукашенко поймали на лжи в новой тираде про "банду" (видео)
22:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Александр Лукашенко высказался о "несправедливом отношении" со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и его президента Томаса Баха. 

Его выступление транслировалось на белорусском канале СТВ. 

"Надо обратиться в суд, и пусть этот Бах и прочая банда в МОКе докажут в чем моя вина", - сказал Лукашенко. 

Он также заявил, что в течении 25 лет не принимал участия в мероприятиях, организованных МОК. 

"Ладно я, переживу. Но детей вы зачем трогаете?! Ну какие санкции они ввели? Не приглашать на мероприятия? Я 25 лет к вам не ездил и выдержу, не поеду. Меня больше всего задело — дети. Абсолютно безосновательно", - сказал он. 

В сети тем временем напомнили, что Лукашенко таки приезжал на Олимпийские игры в  1998, 2008 и 2014 годах. 

Что касается слов о детях, то речь идет о 45-летнем Викторе Лукашенко, который занимает пост вице-президента Национального олимпийского комитета Беларуси. 

Жестко отреагировали и пользователи сети. 

Как сообщалось ранее, Лукашенко посетил Столбцовскую центральную районную больницу. Он побывал в реанимации для больных COVID-19, но не стал одеваться в костюм спецзащиты, а обошелся одной лишь маской.

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Все по теме:

Беларусь, МОК, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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