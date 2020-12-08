"Все виноваты, но только не он". Лукашенко поймали на лжи в новой тираде про "банду" (видео)

Александр Лукашенко высказался о "несправедливом отношении" со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и его президента Томаса Баха.

Его выступление транслировалось на белорусском канале СТВ.

"Надо обратиться в суд, и пусть этот Бах и прочая банда в МОКе докажут в чем моя вина", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что в течении 25 лет не принимал участия в мероприятиях, организованных МОК.

"Ладно я, переживу. Но детей вы зачем трогаете?! Ну какие санкции они ввели? Не приглашать на мероприятия? Я 25 лет к вам не ездил и выдержу, не поеду. Меня больше всего задело — дети. Абсолютно безосновательно", - сказал он.

В сети тем временем напомнили, что Лукашенко таки приезжал на Олимпийские игры в 1998, 2008 и 2014 годах.

Что касается слов о детях, то речь идет о 45-летнем Викторе Лукашенко, который занимает пост вице-президента Национального олимпийского комитета Беларуси.

Жестко отреагировали и пользователи сети.

Как сообщалось ранее, Лукашенко посетил Столбцовскую центральную районную больницу. Он побывал в реанимации для больных COVID-19, но не стал одеваться в костюм спецзащиты, а обошелся одной лишь маской.