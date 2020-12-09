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Среда, 09.12.2020
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В России заявили о срыве "диверсии" Украины

В России заявили о срыве "диверсии" Украины
12:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Утром 9 декабря появилась информация, что силовики ФСБ РФ не дали украинским военным совершить "диверсию" с похищением боевика так называемой ДНР.

Российские пропагандисты утверждают, что СБУ якобы похитила гражданина РФ, который ранее воевал на стороне боевиков ДНР. 

Сообщается, что на границе их ждали военные ООС. Как утверждают пропагандисты, завязалась перестрелка, в ходе которой был убит украинский военный.

Как утверждают источники боевиков, эта спецоперация является частью спецслужб Украины по «сбору» потенциальных «свидетелей» для гаагского дела по сбитому на Донбассе в 2014-ом году боингу, на оккупированной боевиками ДНР территории Донецкой области.


 ФСБ утверждает что потерь с их стороны нет.

Напомним, недавно  ФСБ России заявила о стрельбе на границе с Украиной, которой не нашли никаких доказательств.

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Все по теме:

Украина, Россия, Боевики, ФСБ, Диверсия, ДНР.

Автор:

Телеграф
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