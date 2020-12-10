Колыхало не по детски: мощное землетрясение переполошило россиян (видео)

Утром четверга 10 декабря в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Интенсивность в эпицентре, в заливе Провал на Байкале, составила 7,6.

Об этом сообщает Информ Полис.

Обошлось без серьезных разрушений и пострадавших, однако жители Бурятии перепугались не на шутку.

Отмечается, что толчки ощущались еще в пяти районах республики – Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском, а также в Улан-Удэ. Всего – в 223 населенных пунктах.

Они доходили даже до Иркутской области и Забайкальского края.

Вот как выглядело землетрясение на Байкале:

В результате мощного землетрясения в Иркутске пострадали около 20 школ и социальных учреждений.

В здании местного культурно-досугового центра частично повредился подвесной потолок, центр временно закрыли. Трещины и поврежденная штукатурка есть еще в нескольких спортивных учреждениях.