Лошадь откусила часть носа россиянину: пострадавший рассказал, как это было (видео)

В Санкт-Петербурге лошадь откусила 25-летнему парню часть носа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Хозяйка животного заявила, что он полез к нему целоваться, хоть она и несколько раз попросила его не делать этого.

Как только он приблизился к лошади, она тут же его укусила. Врачам пришлось ампутировать пострадавшему кончик носа.

У самого потерпевшего другая версия происходящего. Он поведал, что он не лез целоваться к животному, а всего лишь хотел его погладить.

"Мы с друзьями пошли в караоке-бар. Много не пил. Я был в своем уме полностью", - отметил он.

Они вышли после тусовки и заметили лошадей с наездницами, и парень спросил, можно ли погладить животное, на что получил положительный ответ.

По словам потерпевшего, наездница даже дала ему морковь, чтобы он покормил лошадь. Потом лошадь резко повернулась к нему и укусила.

Мужчина не будет писать на наездниц заявление, если они выплатят ему компенсацию.