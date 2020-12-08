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Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями

Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями
Обновлено 08:30 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

2 декабря во время стрима блогера Стаса Reeflay погибла его девушка. Причиной этого стало кровоизлияние в мозг.

Об этом сообщили в Телеграм канале Меш.

По словам адвоката блогера Евгения Кулагина, соответствующая справка есть в уголовном деле.

Согласно заключению патологоанатома, 27-летняя Валентина Григорьева скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мягкие ткани головы, двухсторонней субдуральной гематомы и субарахноидального кровоизлияния головного мозга.

При этом защита настаивает, что все это никак не связано с избиениями или стоянием на морозе. Кровоизлияние могло случиться от таблеток, алкоголя или инсульта.

Девушка умерла сиротой: ее растили бабушка-пенсионерка и мать-водитель трамвая, обе скончались в этом году.

Стоит напомнить, что ранее российский блогер Стас Решетняк (Reeflay) в зале суда рассказал о причинах и обстоятельствах смерти девушки на его стриме. 

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Все по теме:

Россия, Блогер, Стас Reeflay.

Автор:

Телеграф
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