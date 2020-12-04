Бросалась с ножом, портила имущество: блогер Reeflay объяснил в суде смерть девушки в прямом эфире

Российский блогер Стас Решетняк (Reeflay) в зале суда рассказал о причинах и обстоятельствах смерти девушки на его стриме.

Видео из зала суда появилось в сети.

Отвечая на вопросы журналистов, Решетняк утверждает, что произошел несчастный случай, однако признает свою вину за то, что оставил девушку на морозе и готов понести за это наказание.

"По глупости оставил ее в прихожей, чтобы она "проветрилась". Она пьяная была. Употребляла наркотики время от времени. Лично при мне в этот день не употребляла. Частенько у нее бывали истерики и многое другое. Неоднократно бывали конфликтные ситуации, она неоднократно бросалась на меня с ножом, не раз резала. И на этот раз она бросалась на меня с ножом. Ну и частенько портила мое имущество. Всегда успокаивалась от пощечины", - рассказал блогер.

При том, он отмечает, что против применения насилия в отношении женщин.

"Но когда на вас бросаются с ножом, то это разные ситуации", - добавил Решетняк.

Отметим, что настоящее имя блогера Стас Решетняк, а не Решетников.

4 декабря он был арестован на два месяца по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть девушки.

Как сообщалось ранее, 2 декабря во время прямого эфира блогера Стаса Reeflay умерла его девушка. Перед этим он выгнал ее из дома, что и могло стать причиной смерти.