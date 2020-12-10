"Главное, в метро COVID не передается": штурм баров в Питере попал на видео

В Санкт-Петербурге в ночь на 9 декабря сотрудники полиции провели рейд по барам для проверки соблюдения коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

"Силовики вбежали агрессивно с криками и начали всех класть на пол. Если кто-то пытался спросить или не исполнял, получал дубинкой со всего размаха. Ничего не рассказывали, не говорили, лицом в пол и дубинкой сверху, девчонкам и парням досталось", - говорится в сообщении.

В Петербурге прошли рейды по барам, которые работают, несмотря на запреты властей. В одном из них силовики положили людей лицом в пол и применили дубинки. Хуя Питер Настойчивый pic.twitter.com/XJTKNIlwnl — ХУЙ (@pohyinahui) December 9, 2020

Скандальная журналистка Ксения Собчак тоже прокомментировала случившийся инцидент во время проверки.

"Силовики в Питере штурмуют бары и бодро колотят посетителей дубинками. Главное, в переполненном метро ковид не передаётся".

Пользователи сети активно комментируют происшествие.