В Питере - пить! Российские силовики не смогли закрыть бары Петербурга

Еще 8 декабря несколько десятков баров и кафе Санкт-Петербурга выступили против ограничительных мер, введенных властями города из-за пандемии. Заведения объявили, что не признают постановление администрации Петербурга и продолжат свою работу в штатном режиме. Но уже 10 декабря "Карта сопротивления" баров Петербурга прекратила свое существование, поскольку власти "услышали" ее организаторов.

Об этом сообщили на сайте акции.

Сам организатор проекта, предприниматель Александр Коновалов рассказал, что к проекту присоединилось уже около 200 заведений. "Расчет простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются. Какие бы санкции не были, это все равно не смерть. А не работать - смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна", - сказал он.

При этом, в администрации города слова предпринимателей о том, что бизнес таким образом убивают, назвали "риторической драматизацией". В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга отметили, что работу ресторанов не останавливали и она продолжают работать на вынос и доставку.

Стоит отметить, что за прошлый день в Северной столице выявили инфекцию у 3 774 человек, а всего с начала пандемии в городе врачи выявили COVID-19 у 163 163 человек.

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