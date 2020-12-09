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Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе: Путин отличился новым перлом про СССР

Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе: Путин отличился новым перлом про СССР
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Фото: twitter

9 декабря президент России Владимир Путин в очередной раз отличился своим высказыванием про СССР.

Об этом в Фейсбуке сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

Во время своего совещания с членами правительства, Путин отметил, что у России "не получилось, как в СССР было". Он вспомнил, что во время СССР говорили: "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает", объясняя это тем, что в то время был дефицит товаров. При этом, президент РФ объяснил нынешнюю нехватку продуктов, тем, что у людей недостаточно денег, чтобы их покупать.

Видео со скандальным высказыванием Путина.

Стоит напомнить, что ранее Путин впервые появился на публике после того, как несколько месяцев прятался в бункере и на одном из видео пользователи соцсетей заметили, что правая рука президента РФ фактически обездвижена и двигается несинхронно с левой.

Читайте также в материале "Телеграфа": Сколько бункеров у Путина? - в Кремле дали ответ.

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Россия, Владимир Путин, СССР.

Автор:

Телеграф
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