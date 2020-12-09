Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе: Путин отличился новым перлом про СССР

9 декабря президент России Владимир Путин в очередной раз отличился своим высказыванием про СССР.

Об этом в Фейсбуке сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

Во время своего совещания с членами правительства, Путин отметил, что у России "не получилось, как в СССР было". Он вспомнил, что во время СССР говорили: "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает", объясняя это тем, что в то время был дефицит товаров. При этом, президент РФ объяснил нынешнюю нехватку продуктов, тем, что у людей недостаточно денег, чтобы их покупать.

Видео со скандальным высказыванием Путина.

Путин -министру сельского хозяйства Патрушеву: Смотрите, как бы у нас не получилось, как в СССР было. Тогда говорили: «В Советском Союзе есть все, только не всем хватает» Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать потому что у людей денег недостаточно pic.twitter.com/Fr6mxAZJ0f — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2020

Стоит напомнить, что ранее Путин впервые появился на публике после того, как несколько месяцев прятался в бункере и на одном из видео пользователи соцсетей заметили, что правая рука президента РФ фактически обездвижена и двигается несинхронно с левой.

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