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Россия бьет рекорды смертности от COVID-19: какая ситуация в мире

Россия бьет рекорды смертности от COVID-19: какая ситуация в мире
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. 11 декабря в России зафиксировали 28 585 новых случаев COVID-19. В то время как умерло 613 человек.

Об этом сообщили в штабе по борьбе с коронавирусом.

Согласно заявленным данным, больше всего заболевших в Москве (+7215 человек за сутки), Петербурге (+3779) и Подмосковье (+1370). 

С начала пандемии количество заболевших в стране составило 2 597 711 человек.

За прошедшие 24 часа в стране:

  • умерло - 613 пациентов.
  • выписали пациентов - 26 171.
  • проведено тестов - 543 000.

В свою очередь в мире за сутки выявили 310 220 новых случаев коронавируса. Всего с начал пандемии зафиксировали 69 641 247 случаев COVID-19, умерло 1 582 718 человек.

Читайте также в материале "Телеграфа": В России готовят очередную вакцину от коронавируса под названием "Урал" - детали.

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Все по теме:

Россия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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