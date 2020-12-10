В России готовят еще одну вакцину с фантастическими свойствами

В России готовят очередную вакцину от коронавируса под названием "Урал". Производители заявляют о ее "сверхэффективности" против любых разновидностей COVID-19.

Об этом сообщил председатель совета директоров производителя препарата ООО "Завод Медсинтез" Александр Петров.

По его словам, вакцина якобы получена методом генетической инженерии с использованием рекоменантной ДНК, для ее производства не требуется наличие вирусного патогена и других компонентов и элементов, связанных с инфекционным возбудителем. По словам Петрова, сейчас "Урал" проходит доклинические испытания на мышах, после чего "Медсинтез" будет выходить на клинические испытания.

Также, со слов производителя новую вакцину можно будет перевозить и хранить в условиях +2, +8 градусов в жидком виде, что облегчит процесс транспортировки.

Стоит отметить, что в России представили уже по меньшей мере три вакцины от коронавируса.

Самого известного предшественника "Урала", вакцину "Спутник V", крайне сильно расхваливали, тем не менее, нет убедительных доказательств пользы препарата против коронавируса.

Были случаи, когда люди заражались "короной" даже после вакцинации "Спутником". При этом, вакцина не сертифицирована и от нее отказались страны ЕС.