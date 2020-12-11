Всюду кровь: в сети показали видео с места самоподрыва мужчины в России

В селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики РФ неизвестный попытался прорваться на территорию, где силовики проводили оперативно-разыскные мероприятия. При попытке задержания, мужчина совершил взорвал себя.

Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет России.

По данным ведомства, после взрыва шестеро правоохранителей получили ранения. Среди гражданских пострадавших нет.

В сети также появились видео с места происшествия.

Также в сети сообщают, что мужчина подъехал к зданию на автомобиле с чужими номерами. В настоящее время проводятся работы по установлению личности злоумышленника.

Как сообщалось ранее, в российском Армавире мужчина после ссоры убил свою сожительницу, затем записал видео на фоне ее трупа. После этого злоумышленник поехал к 9-летнему брату девушки и жестоко расправился с ним.