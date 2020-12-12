В Москве мужчина убил ребенка, выпрыгнув вместе с ним из окна

В Москве в субботу, 12 декабря, произошел вопиющий случай: из окна многоэтажки выбросился мужчина с ребенком.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Тела погибших - 39-летнего мужчины и его 5-летнего ребенка - обнаружили утром на Проспекте мира. ЧП произошло в 4 утра.

Как сообщает Telegram-канал "112", на момент инцидента в квартире находились жена погибшего, Сюзанна и старшая дочь, Лиана. Женщина в это время смотрела телевизор и прибежала на крики дочери в соседнюю комнату, но было уже поздно.

Супруга погибшего рассказала, что муж наблюдался у психиатра и недавно ему выписали сильнодействующие успокоительные. Мужчину, который выбросился из окна вместе с дочкой, зовут Юрий Жемчужин. Он нигде не работал.

В тоже время, как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на правоохранителей, перед тем, как выпасть, мужчина поссорился с женой.

На данный момент по факту обнаружения тел возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребенка".

Как сообщал "Телеграф", ранее подобный инцидент произошел в Киеве в июне. На столичном Печерске, на улице Арсенальной, женщина с ребенком на руках выпрыгнула из окна 4 этажа.