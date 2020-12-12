"Кинула еду и ушла". Павел Воля рассказал, как женщины возненавидели его после скандала с изменой

Известный российский Stand Up комик, резидент Comedy Club Павел Воля угодил в скандал, связанный с несовершеннолетней эскортницей. Шоумен до последнего не спешил оправдываться и сейчас впервые рассказал об "измене", поддержке жены и о том, как реагировали на него другие женщины.

Об этом информирует Телеграмм канал Звездач.

Он рассказал, что в каком- то заведении девочка щелкнула его за столом, выложила у себя в Instagram и СМИ накатали столько статей, где называли его "изменщиком".

По словам артиста, в нелегкий момент супруга его поддержала. Все критиковали Павла, а Ляйсан Утяшева сразу не поверила в то, что говорят про ее мужа.

«Все женщины страны тоже это прочитали. И возненавидели меня. Когда мы летели из Питера, я зашел в самолет и увидел все эти лица. Стюардесса сказала Лясе: "Вам сыр, шампанского?" А мне просто кинула еду и ушла. Я думал, она наклонится и скажет мне: "Тебе курицу, рыбу или шлюху принести? Что ты там любишь больше?"», - поделился Воля.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что бывшая жена другого резидента Comedy Club Гарика Харламова Кристина Асмус рассказала о своих потерях из-за коронавируса.