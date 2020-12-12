Теперь в Саранск или Грозный? Новоиспеченный россиянин из Италии вызвал иронию в сети

Волонтер Валерио Дзанетти из Италии на прошлой неделе во время беседы с президентом России Владимиром Путиным попросил российское гражданство. 12 декабря он его получил.

Как сообщает РИА, об это заявила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, Дзанетти был признан носителем российского языка, после чего сотрудники полиции оперативно собрали все необходимые документы и оформили решение о выдаче итальянцу российского гражданства.

Дзанетти живет в Красноярске более восьми лет и занимается преподаванием иностранных языков.

Впрочем, такой шаг властей РФ вызвал недоумение среди пользователей сети.

"Теперь гадаем, дадут ли ему квартиру в Саранске или в Грозном?", - пишет в Твиттер Μuд Ρöuccu.

Теперь гадаем, дадут ли ему квартиру в Саранске или в Грозном?.... https://t.co/0FUyJdNlXO — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) December 12, 2020

Возмущение высказал и журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Давайте теперь сделаем так, чтобы с такой же скоростью получали российское гражданство и другие люди, не меньше синьора Дзанетти любящие Россию и желающие связать с ней свое будущее. Иначе на фоне ждущих российский паспорт годами такая скорость выглядит издевательством", - отметил он.

Другие пользователи сети также напомнили о многочисленных случаях отказа и длительном ожидании при получении паспорта РФ.

"Почему гражданство просят у Президента? Наши органы не работают?"

"И только русский человек, вернувшись на родину, будет годами обивать пороги наших чинуш, что-бы его признали русским и дали гражданство!"

Как сообщалось ранее, в России насмешили "сенсацией" о достижениях в области разработки коронавируса.