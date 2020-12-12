Клоуны: Россия насмешила сеть "сенсацией" в области разработки вакцины от коронавируса

Британская фармкомпания AstraZeneca, разработавшая собственную вакцину от COVID-19, приняла предложение разработчиков российского препарата «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

Об этом заявили на странице в Твиттере препарата «Спутник V».

Они отмечают, что Британская фармацевтическая компания AstraZeneca якобы заявила, что проводит испытания комбинированной прививки своей вакциной и вакциной «Спутник V» для повышения эффективности.

The new chapter of vaccine cooperation has started today. We made an offer and AstraZeneca accepted it. It all happened here on Twitter! https://t.co/1OCknqyIUU https://t.co/OXnz8LraLi — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 11, 2020

Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко пояснил, что так российские пропагандисты демонстрируют, как из пальца высосать сенсацию. Дело в том, что все не так, как приподнесл это российские службы.

«Еще в ноябре этого года разработчик «Спутник-V», обратился к AstraZeneca с предложением исследования комбинированного применения двух вакцин. Это вполне заурядная практика, направленная на изучение эффективности комбинированного действия препаратов и в ней нет ничего экстраординарного", - отмечает Кваленко.

Но если для AstraZeneca это будничная рутина, направленная на изучение всех возможных вариантов повышения эффективности вакцины, вплоть до влияния алоэ или экстракта ромашки, то для россиян это пропагандистский фурор, мол «западные медики приползли к нам за помощью».

Напомним, что в России готовят очередную вакцину от коронавируса под названием "Урал". Производители заявляют о ее "сверхэффективности" против любых разновидностей COVID-19.