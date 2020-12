Клоуны: Россия насмешила сеть "сенсацией" в области разработки вакцины от коронавируса

Британская фармкомпания AstraZeneca, разработавшая собственную вакцину от COVID-19, приняла предложение разработчиков российского препарата «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

Об этом заявили на странице в Твиттере препарата «Спутник V».

Они отмечают, что Британская фармацевтическая компания AstraZeneca якобы заявила, что проводит испытания комбинированной прививки своей вакциной и вакциной «Спутник V» для повышения эффективности.

The new chapter of vaccine cooperation has started today. We made an offer and AstraZeneca accepted it. It all happened here on Twitter! https://t.co/1OCknqyIUU https://t.co/OXnz8LraLi