Скачать
Суббота, 12.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Россия поставила вопрос ребром: кто и как может помочь Украине вернуть Донбасс
Россия поставила вопрос ребром: кто и как может помочь Украине вернуть Донбасс
В Москве мужчина убил ребенка, выпрыгнув вместе с ним из окна
В Москве мужчина убил ребенка, выпрыгнув вместе с ним из окна
Красивые поздравления с Днем сухопутных войск ВС Украины 2020 на украинском
Красивые поздравления с Днем сухопутных войск ВС Украины 2020 на украинском
УПЛ: где и когда смотреть матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу
УПЛ: где и когда смотреть матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу

Клоуны: Россия насмешила сеть "сенсацией" в области разработки вакцины от коронавируса

Клоуны: Россия насмешила сеть "сенсацией" в области разработки вакцины от коронавируса
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф

Британская фармкомпания AstraZeneca, разработавшая собственную вакцину от COVID-19, приняла предложение разработчиков российского препарата «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

Об этом заявили на странице в Твиттере препарата «Спутник V».

Они отмечают, что Британская фармацевтическая компания AstraZeneca якобы заявила, что проводит испытания комбинированной прививки своей вакциной и вакциной «Спутник V» для повышения эффективности.

Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко пояснил, что так российские пропагандисты демонстрируют, как из пальца высосать сенсацию. Дело в том, что все не так, как приподнесл это российские службы.

Сравнили самые обсуждаемые вакцины от коронавируса: наглядная таблица отличий

«Еще в ноябре этого года разработчик «Спутник-V», обратился к AstraZeneca с предложением исследования комбинированного применения двух вакцин. Это вполне заурядная практика, направленная на изучение эффективности комбинированного действия препаратов и в ней нет ничего экстраординарного", - отмечает Кваленко.

Но если для AstraZeneca это будничная рутина, направленная на изучение всех возможных вариантов повышения эффективности вакцины, вплоть до влияния алоэ или экстракта ромашки, то для россиян это пропагандистский фурор, мол «западные медики приползли к нам за помощью».

Напомним, что в России готовят очередную вакцину от коронавируса под названием "Урал". Производители заявляют о ее "сверхэффективности" против любых разновидностей COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вакцина, Россия, Коронавирус, Covid-19, Спутник V..

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Смотрели со слезами": нашумевшее видео со школьницей на гололеде оценили родные девочки
02 Обледеневший Киев попал на сказочные фото
03 Харьков вслед за Киевом превратился в каток (видео)
04 Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма
05 Теперь в регионе новый главный: что происходит в Харькове без Кернеса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во всей Украине сегодня ожидаются опасные погодные условия: прогноз и карта
Во всей Украине сегодня ожидаются опасные погодные условия: прогноз и карта
В НАБУ показали на видео &quot;перлы&quot; чиновников, погоревших на коррупции
В НАБУ показали на видео "перлы" чиновников, погоревших на коррупции
Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма
Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма
Не только коронавирус: врач обрисовал еще одну мировую пандемию
Не только коронавирус: врач обрисовал еще одну мировую пандемию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь