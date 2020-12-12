"Армении не следует начинать заново": Алиев отреагировал на информацию о боевых действиях в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны выполнила свои цели во время октябрьской войны за Карабах.

Об этом Алиев заявил во время встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ из Франции и США, пишет Ordu.az

"Мы достигли того, что намеревались сделать. Мы вернули все семь оккупированных районов", - сказал он.

Также по его словам, ситуация в регионе остается стабильной, но отметил, что накануне члены НВФ провели террористические акты.

"Это, конечно, вызывает беспокойство. Мне кажется, что Армении не следует начинать заново. Два дня назад во время военного парада, посвященного нашей славной победе, я сказал, что если армянский фашизм возродится, мы сокрушим его голову железным кулаком", - отметил Алиев.

В связи с этим, он порекомендовал армянской стороне "быть очень осторожными" и "не планировать боевых действий", в противном случае, глава Азербайджана пригрозил "полным уничтожением".

Заявления Алиева прозвучали на фоне распространения в пророссийских Телеграм-каналах информации о том, что якобы азербайджанская армия проводит наступление на Гадрутском направлении.

В свою очередь, Ordu.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана пишет, что провокации были предприняты с армянской стороны.

"Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня", - сказано в сообщении.

Как сообщает Спутник-Армения, к селам Хцаберд и Хин Тахер уже стянуты российские миротворцы.

Напомним, в сети 12 декабря появились сообщения о том, что азербайджанские военные якобы заняли подходы к двум населенным пунктам в Карабахе.