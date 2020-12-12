Российские пропагандисты заявили о продвижении военных Азербайджана в Карабахе

В российских медиа появились сообщения о том, что якобы войска Азербайджана возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил пропагандистский Телеграм-канал Wargonzo.

"По данным проекта Wargonzo с южного фронта Арцаха азербайджанские военные заняли две высоты на подступах к селам Хин Тахер и Хцавенд. Также в село Кирсаван им удалось перекрыть дорогу. В настоящее время штурмовые отряды пытаются закрепиться за окраины населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Там также отмечают, что Москва якобы ведет переговоры с Баку о прекращении огня.

В Телеграм-канале "Re:public of Artsakh", вещающего с непризнанной "НКР", тоже сообщили о начале боевых действий.

"Ждём решительных шагов от российской стороны, так как руководство Армении умыло руки от защиты армян и Арцаха", - говорится в сообщении.

Информацию об освобождении ряда поселков распространили и в канале "Новости Ближнего Востока", однако соответствующая информация поступила от "армянских источников".

Азербайджанские официальные источники информацию о начале боевых действий не комментировали.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 ноября бои за Карабах прекратились подписанием трехстороннего соглашения между Баку, Ереваном и Москвой. Войска Армении регион покинули, а вместо них за безопасностью должны следить российские "миротворцы".

Как сообщалось ранее, 10 декабря в Баку провели парад победы, на котором показали захваченную технику.