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Российские пропагандисты заявили о продвижении военных Азербайджана в Карабахе

Российские пропагандисты заявили о продвижении военных Азербайджана в Карабахе
Обновлено 18:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В российских медиа появились сообщения о том, что якобы войска Азербайджана возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе. 

Об этом сообщил пропагандистский Телеграм-канал Wargonzo. 

"По данным проекта Wargonzo с южного фронта Арцаха азербайджанские военные заняли две высоты на подступах к селам Хин Тахер и Хцавенд. Также в село Кирсаван им удалось перекрыть дорогу. В настоящее время штурмовые отряды пытаются закрепиться за окраины населенных пунктов", - говорится в сообщении. 

Там также отмечают, что Москва якобы ведет переговоры с Баку о прекращении огня. 

В Телеграм-канале "Re:public of Artsakh", вещающего с непризнанной "НКР", тоже сообщили о начале боевых действий. 

"Ждём решительных шагов от российской стороны, так как руководство Армении умыло руки от защиты армян и Арцаха", - говорится в сообщении.

Информацию об освобождении ряда поселков распространили и в канале "Новости Ближнего Востока", однако соответствующая информация поступила от "армянских источников". 

Азербайджанские официальные источники информацию о начале боевых действий не комментировали.  

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 ноября бои за Карабах прекратились подписанием трехстороннего соглашения между Баку, Ереваном и Москвой. Войска Армении регион покинули, а вместо них за безопасностью должны следить российские "миротворцы"

Как сообщалось ранее, 10 декабря в Баку провели парад победы, на котором показали захваченную технику. 

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Все по теме:

Россия, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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