В РПЦ не нашли причин вводить одноразовые ложки для причастия: сеть в недоумении

Российская православная церковь не нашла причин для того, чтобы менять ложки для причастия на одноразовые.

Об этом сообщает Говорит Москва.

"В РПЦ заявили, что пока не планируют заменять ложки, используемые для причастия, на одноразовые. По словам митрополита Волоколамского Илариона, действующих ограничений и так достаточно", - говорится в сообщении.

В сети новость об этом восприняли с удивлением.

РПЦ не будет вводить одноразовые ложки для причастия..https://t.co/t5G7mn2tpj pic.twitter.com/0ZJVSTtSeU — Главный Либерал (@ChiefLiberal) December 12, 2020

"Да неужели?! Как замечательно! То есть, сидеть в баре поодаль друг от друга и выпивать - нельзя, а жрать с одной ложки в церкви - можно", - пишут пользователи сети.

В РПЦ не нашли оснований для введения одноразовых ложек при причастии. Да неужели?! Как замечательно!То есть, сидеть в баре поодаль друг от друга и выпивать - нельзя,а жрать с одной ложки в церкви - можно. В РПЦ вообще осознают,что разносят заразу или они это намеренно делают?! — Right Now (@R1ght_Now) December 12, 2020

"Тогда пусть причащают 70% этиловым спиртом - и причастие, и дезинфекция", - пишут в комментариях.

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