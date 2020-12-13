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Сергей Шнуров станет отцом в третий раз: певец посвятил стих молодой жене

Сергей Шнуров станет отцом в третий раз: певец посвятил стих молодой жене
12:59 Сегодня Телеграф

Российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград"  Сергей Шнуров объявил, что они с супругой Ольгой Абрамовой скоро станут родителями

Этим он поделился из своими подписчиками в Instagram. 

Кроме этого, Шнуров посвятил молодой супруге стих, в котором и рассказал о будущем ребенке:

"С живописных ты сошла картин.
Не пойму, за что мне это счастье?
Нам пошёл на пользу карантин,
Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и дён*,
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребёночка мы ждём,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, ещё кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой".

 Шнур поздравил четвертую жену с годовщиной свадьбы неожиданно романтичным фото и стихами

 
 
 
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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

 

Отметим, что Сергей и Матильда Шнуровы расстались в мае 2018-го после восьми лет брака. В сентябре он впервые появился на публике с новой возлюбленной — светской львицей Ольгой Абрамовой, а в октябре уже женился на нец.

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Все по теме:

Сергей Шнуров, Ольга Абрамова, Группа Ленинград.

Автор:

Телеграф
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