Сергей Шнуров станет отцом в третий раз: певец посвятил стих молодой жене

Российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил, что они с супругой Ольгой Абрамовой скоро станут родителями

Этим он поделился из своими подписчиками в Instagram.

Кроме этого, Шнуров посвятил молодой супруге стих, в котором и рассказал о будущем ребенке:

"С живописных ты сошла картин.

Не пойму, за что мне это счастье?

Нам пошёл на пользу карантин,

Ближе стали наши с тобой части.

От любви, среди ночей и дён*,

Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребёночка мы ждём,

Нежно обниму я вас и жарко.

Представляю маленькие ножки,

Глазки, попку, ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, ещё кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой".

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Отметим, что Сергей и Матильда Шнуровы расстались в мае 2018-го после восьми лет брака. В сентябре он впервые появился на публике с новой возлюбленной — светской львицей Ольгой Абрамовой, а в октябре уже женился на нец.