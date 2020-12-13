Путин удивил сеть заявлением про макароны

Президент России Владимир Путин обеспокоился ростом цен на макароны.

Об этом он сказал во время закрытого совещания по экономике, кадры которого транслировались на канале Россия 1.

"Макаронные изделия выросли на 10 %. Это в Москве и в Петербурге заказывают болоньезе... У нас народ попроще и едят макароны по-флотски", - сказал Путин.

Путин: Макаронные изделия выросли на 10 %. Это в Москве и в Петербурге заказывают болоньезе... У нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях! Это чисто экономические причины! pic.twitter.com/8vJLxuu83b — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 13, 2020

Это его заявление в сети восприняли с иронией.

"Мы стали настолько великой державой, что у нас простецкие спагетти болонезе - это еда для состоятельных гурманов", - отметили пользователи сети.

Путин: это в Москве люди спагетти болонезе заказывают, а в остальном народ попроще, ест макароны по-флотски. Мы стали настолько великой державой, что у нас простецкие спагетти болонезе - это еда для состоятельных гурманов. pic.twitter.com/cDP7KA3XvZ — Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 13, 2020

Также пользователи сети отметили, что Путин вновь начал оговариваться.

Как сообщалось ранее, итальянский волонтер получил от Путина гражданство России и это вызвало волну возмущения в сети.