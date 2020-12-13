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Умер диктор, работавший на всех праздничных церемониях Путина

Умер диктор, работавший на всех праздничных церемониях Путина
15:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter

На 77-м году жизни 13 декабря скончался российский актер и диктор Евгений Хорошевцев.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Внимание! Говорит и показывает Москва! Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву! Сегодня не стало народного артиста РФ, диктора протокольных мероприятий Президента РФ и диктора парадов на Красной площади Евгения Хорошевцева", - говорится в сообщении.

Как сообщает канал "Mash", у Евгения Хорошевцева был коронавирус. Диагноз поставили ровно две недели назад — 29 ноября (вместе с вирусной пневмонией). Состояние артиста оценивалось как средней тяжести. Лечение он проходил дома.

Напомним, сегодня 13 декабря стало известно о смерти музыканта группы "Воскресение" Андрея Сапунова. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт.

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Коронавирус, Диктор, Евгений Хорошевцев.

Автор:

Телеграф
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