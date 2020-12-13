Ушел из жизни музыкант группы «Воскресенье»

Музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов умер на 65-м году жизни 13 декабря.

Об этом сообщает "РБК".

"К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию", - говорится в сообщении.

По информации канала "MASH", "Андрею Сапунову стало плохо около 7 утра. У него сильно упало давление, появились боли в сердце. Вызвали скорую, врачи экстренно погрузили в реанимобиль, но спасти не успели. Сапунов умер на подъезде к приемному отделению. Предварительно - инфаркт".

Сапунов родился 20 октября 1956 года. Он пришел в группе "Воскресение" почти с самого ее основания. Также принимал участие в таких групах, как "Цветы", "Самоцветы", "Лотос", "СВ", "Трио Сапунова", "Трио: Романов - Сапунов - Кобзон".

В апреле 2016 года было объявлено, что Сапунов ушел из "Воскресения". Одной из причин была названа ситуация вокруг концерта группы в Крыму, который состоялся ранее в том же году. Алексей Романов тогда объявил со сцены, что Сапунов отказался ехать в "оккупированный Крым".

Напомним, в субботу, 12 декабря, в возрасте 85 лет умер советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт.