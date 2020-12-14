Снежный апокалипсис накрыл Норильск: город полностью отрезан от цивилизации (видео)

В России, в Норильске (Красноярский край) уже несколько дней подряд бушует снежная метель, из-за чего пришлось закрыть все трассы, которые связывают Норильск с «большой землей».

Соответствующее видео с места ЧП публикуют в Telegram-канале "Mash".

Кроме того, все рейсы в местном аэропорту перенесены на понедельник, 14 декабря.

Из-за сильного ветра и плохой видимости люди с трудом могут попасть даже в соседний район города, а коммунальные службы плохо справляются с последствиями непогоды.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Харькове и в Харьковской области утром 13 декабря дороги укрыл гололед. Горожане, в некоторых районах города передвигаются на коньках.

Напомним, 10 декабря из-за непогоды в Киеве, оледенели почти все дороги. Гололед заставил киевлян перемещаться на карачках.