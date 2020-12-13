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Ледяной коллапс теперь и в Харькове: по улицам города можно передвигаться на коньках (видео)

Ледяной коллапс теперь и в Харькове: по улицам города можно передвигаться на коньках (видео)
10:03 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

В Харькове и Харьковской области утром 13 декабря дороги укрыл гололед. Горожане, в некоторых районах города передвигаются на коньках.

Об этом сообщают харьковские Telegram-каналы.

В сеть попали видео погодного коллапса в Харькове.

"Теперь Киев и Харьков города-побратимы", - говорится в подписи к одному из видео.

А на Московском проспекте, мужчина ехал по тротуару на коньках.

Другие горожане просто скользят по дороге, так как ровно идти невозможно - дорога сплошной каток.

Отметим, по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 13 декабря, в Украине продолжит господствовать непогода. Сильный голод обещают в центральных, северных, некоторых западных и восточных областях.

Напомним, 10 декабря из-за непогоды в Киеве, оледенели почти все дороги. Гололед заставил киевлян перемещаться на карачках.

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Все по теме:

Харьков, Дороги, Непогода, Гололед.

Автор:

Телеграф
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