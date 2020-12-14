Тихановская намекнула, кто может стать следующим президентом Беларуси

Представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова вполне может стать будущим президентом Беларуси.

Такое мнение озвучила Светлана Тихановская в время большого интервью Маше Гессен из The New Yorker.

По ее словам, сейчас с Колесниковой удается поддерживать связь только через адвоката, которая ранее не могла попасть к ней аж на протяжении двадцати дней.

Стоит напомнить, что в 2020 году Колесникова возглавила штаб Виктора Бабарико, выдвигавшегося на пост президента Республики Беларусь на выборах 9 августа 2020 года. 16 июля главы штабов Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской заявили об объединении. Вечером 8 августа Колесникову задержала милиция, но через несколько минут она была отпущена, это объяснили тем, что "ее перепутали". 31 августа Колесникова объявила о создании политической партии "Вместе".

На фото Мария Колесникова.

А уже 7 сентября она была похищена неизвестными в центре Минска. Утром 8 сентября появилась информация о том, что Марию Колесникову пытались насильно депортировать из Беларуси в Украину, но она порвала свой паспорт и снова была задержана. 9 сентября ее отец сообщил, что она арестована и находится в СИЗО.

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