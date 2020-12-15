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Ошиблась дверью и получила в нос: в России женщину-врача избил нетрезвый мужчина

Ошиблась дверью и получила в нос: в России женщину-врача избил нетрезвый мужчина
00:18 Сегодня Телеграф

12 декабря в Екатеринберге произошло ЧП: пьяный мужчина жестоко избил женщину-врача детской поликлиники, которая приехала на вызов в жилой дом.

Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. 

По заявленным данным, в результате инцидента у постралавшей оказался сломан нос.

Медик случайно постучала не в ту квартиру, перепутав двери. на стук к ней вышел нетрезвый мужчина, недовольный тем, что его побеспокоили. После чего он набросился на женщину и сильно избил. Соседи вызвали наряд, буйного екатеринбуржца отвезли в отдел полиции.

Против мужчины правоохранителями был составлен административный протокол за хулиганство. 

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "причинение легкого вреда здоровью".

Подробности инцидента выясняются. В то же время нарушитель уже был ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Росии мужчина выбросился из окна вместе со своей 5-летней дочерью.

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Все по теме:

Россия, Екатеринбург, Врач, ЧП, Медик.

Автор:

Телеграф
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