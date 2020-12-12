Никто не работал: появились подробности о московской семье, где отец убил 5-летнюю дочь

Семья из Москвы, глава которой ранним утром в субботу, 12 декабря, выбросился из окна вместе со своей 5-летней дочерью, является малообеспеченной.

Об этом сообщают российские СМИ.

Погибший жил в доме на проспекте Мира со своей дочерью Евой (5 лет), женой Сюзанна и ее ребенком, дочерью Лианой. Утром субботы, в момент ЧП все были дома. При этом, семья сильно нуждалась в деньгах - ни муж, ни жена не работали.

В тоже время, остается загадкой, что именно делала в момент ЧП супруга Юрия Жемчужина. По одной из версий она спала, по другой – смотрела телевизор, по третьей – проснулась от криков дочери: "Не надо!", но когда подбежала к окну, было уже поздно. Также бытует версия, что накануне инцидента супруги поссорились.

Как сообщал "Телеграф" ранее, тела мужчины и ребенка обнаружили случайные прохожие.