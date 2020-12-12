Малышку звали Ева: появились детали и видео с места двойного самоубийства в Москве

5-летнюю девочку, которую вместе с собой из окна в Москве в субботу, 12 декабря, выбросил 39-летний отец, звали Евой.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash", публикуя кадры с места ЧП.

Оказывается, ЧП произошло около семи утра. Юрий Жемчужин, так зовут мужчину, выбросился с 18 этажа, схватив с собой пятилетнюю дочь Еву.

Когда все случилось, его супруга Сюзанна еще спала. Тела обнаружили прохожие, а приехавшая на место скорая констатировала смерть.

Как уточнили в Telegram-канале LIFE SHOT, супруга выбросившегося вместе с ребенком из окна мужчины перед самой трагедией услышала крик дочери из соседней комнаты: "Не надо!".

От этого крика женщина проснулась, побежала на шум, но уже было поздно – мужчина с ребенком уже выпрыгнул. В это же время в квартире находилась еще ее старшая дочь от первого брака.

На опубликованных кадрах видно многоэтажку, из окна которой выпрыгнул мужчина и место падения, огороженное лентой.

Как сообщал "Телеграф", ранее подобный инцидент произошел в Киеве в июне. На столичном Печерске, на улице Арсенальной, женщина с ребенком на руках выпрыгнула из окна 4 этажа