Винзавод "Массандра" продали людям из близкого окружения Путина

Дочерняя компания банка "Россия" "Южный проект" приобрела 100% акций крымского винзавода "Массандра" в Ялте.

Об этом сообщили на официальном сайте банка в разделе информации о проведении торгов.

Таким образом, винзавод перешел в руки "кассира Путина" Юрия Ковальчука, который является основным акционером и бывшем председателем совета директоров вышеупомянутого банка.

Компания отдала за винзавод 5 млрд 327 млн рублей. Второй участник аукциона ООО «Эстейт Групп» предложил меньшую сумму за винзавод – 5,3 млрд рублей.

Напомним, что в декабре 2017 года компания "Южный проект" купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.