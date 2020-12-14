На берегу Каспийского моря нашли сотни мертвых краснокнижных тюленей: появились фото

В Дагестане 11 декабря у берегов Каспицского моря ученые обнаружили сотни погибших тюленей, которых вынесло на берег.

Об этом сообщили в Инстаграме nikomagomedov_ziyavdin.

Согласно заявленным данным, от Махачкалы до Сулака и Самура за четыре дня проверки специалисты обнаружили 272 туши мертвых тюленей, которые занесены в Красную книгу. Больше всего тюленей найдено на северной части побережья от Махачкалы о Сулака.

В свою очередь специалисты Росрыболовства одной из вероятных причин массовой гибели каспийской нерпы, занесенной в Красную книгу, назвали инфекционное заболевание вирусного или бактериального происхождения. Краснокнижные животные могли погибнуть "и в результате различных видов внешнего воздействия", отметили в ведомстве. По факту ЧП было возбуждено административное дело.

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