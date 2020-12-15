Лукашенко замахнулся на создание собственной вакцины от коронавируса

15 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко аннонсировал создание собственной "вакцины от коронавируса".
Об этом он сообщил во время своей рабочей поездки в областную клиническую больницу в Могилеве.
Во время общения с персоналом больницы, Лукашенко огласил примерные затраты на создание белорусской вакцины от коронавируса.
По его словам, на проект может уйти около 5 миллионов рублей.
Лукашенко также выделил три главные направления в вопросе вакцинирования белорусов:
При этом, самопровозглашенный президент сообщил, что белорусским ученым это под силу и данный вопрос будет на обсуждении в скором времени.
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