Лукашенко замахнулся на создание собственной вакцины от коронавируса

15 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко аннонсировал создание собственной "вакцины от коронавируса".

Об этом он сообщил во время своей рабочей поездки в областную клиническую больницу в Могилеве.

Во время общения с персоналом больницы, Лукашенко огласил примерные затраты на создание белорусской вакцины от коронавируса.

По его словам, на проект может уйти около 5 миллионов рублей.

Лукашенко также выделил три главные направления в вопросе вакцинирования белорусов:

в ближайшее время закупить уже произведенную вакцину, чтобы привить группы риска,

наладить в республике производство российского препарата,

заняться разработкой собственной вакцины.

При этом, самопровозглашенный президент сообщил, что белорусским ученым это под силу и данный вопрос будет на обсуждении в скором времени.

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