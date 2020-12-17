Российский пропагандист высмеял тиранию в Туркмении

В Туркменистане портреты президента присутствуют во всех учреждениях и предприятиях, а также общественных местах. Теперь в условиях дистанционной работы изображения Гурбангулы Бердымухаммедова весят в домах у каждого чиновника.

Об этом рассказал и высмеял пропагандист кремлевского пула, освещающий деятельность президента РФ Владимира Путина, Дмитрий Смирнов.

"Дистанционка по-туркменски наглядно показывает, что никаких культа личности и жесткой тирании в стране нет: Портрет Туркменбаши в кабинете чиновника может быть любого размера", - говорит он.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, который у власти уже 14 лет, известный своим одиозными решениями и поступками, которыми терроризирует всю страну. Так, в начале пандемии COVID-19 власти Туркменистана, вместо того, чтобы бороться с болезнью, запретили использовать государственным любым СМИ слово "коронавирус". Люди, которые носили на улицах защитные маски или говорили о пандемии, рисковали быть арестованными.

Позже туркменистанцев начали заставлять покупать президентские портреты в нагрузку к еде, в связи с изменением внешнего вида Бердымухамедова.