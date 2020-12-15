Российские СМИ раскручивают слова украинского генерала о Путине и Зеленском

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос сравнил Россию с медведем и указал на необходимость иметь "копье", которым можно его заколоть.

Об этом он рассказал в интервью Обозревателю.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли Владимир Зеленский закончить войну, Кривонос ответил утвердительно.

"Закончить войну есть желание. Насколько они хотят это сделать – это другой вопрос. И вопрос, какой ценой", - сказал он.

Тем не менее, он подчеркнул, что в вопросах достижения мира Зеленскому стоит смотреть на Путина не как президент на президента, а как Верховный главнокомандующий на другого.

По его словам, Путин как командующий российскими войсками на уступки не пойдет никогда, потому что чувствует себя сильнее, так что уступить для него значит потерять престиж в глазах собственного народа.

"Поэтому надо строить политику не с позиции – "давайте договоримся", а "давайте договоримся, потому что мы сильны и можем вам противодействовать", - говорит Кривонос.

Он отметил, что сейчас Украина не так сильна, как Россия.

"С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест – зайца и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь", - заявил Кривонос.

В связи с этим, он указал на надобность "иметь копье, которым мы можем или заколоть этого медведя, или держать его на расстоянии".

Добавим, что в росСМИ новость активно тиражируют, указывая, что Кривонос якобы указал на "беспомощность Украины против России".

Как сообщалось ранее, в украинских учебниках нашли фотографию российских солдат, которых подписали, как "солдат ВСУ", после чего эту новость начали активно тиражировать пророссийские ресурсы.