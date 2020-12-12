В украинском учебнике нашли фото солдат Путина: росСМИ подхватили "скандал"

В украинском учебнике по предмету "Защита отечества" для 10 класса обнаружили фото солдат в российской военной форме, которых подписали как военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает МОН.

Этот учебник прошел конкурсный отбор и, по итогам отбора учебными заведениями, напечатан тиражом в почти 158 тысяч единиц.

После обращения Минобразования, авторы книги заявили, что учебник разрабатывался в 2017 году, во времена становления и развития ВСУ.

"Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современного армейского экипировка (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитная, бронежилет и т.д.)", - считают авторы.

По убеждению авторов, фотография была использована ради демонстрации дальнейшего развития экипировки бойца ВСУ.

В Министерстве образования же отметили, что ситуация требует детального рассмотрения и анализа.

"Институту модернизации содержания образования поручено обратиться к экспертам с вооруженного обеспечения ВСУ, чтобы получить квалифицированную и объективную экспертную оценку и ответ по экипировке и оружию, изображенных на фотографии", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что различные пророссийские ресурсы начали активно распространять эту новость.

Как сообщалось ранее, итальянский волонтер получил российское гражданство после того, как попросил Путина и это вызвало возмущение в сети.