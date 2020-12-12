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В украинском учебнике нашли фото солдат Путина: росСМИ подхватили "скандал"

В украинском учебнике нашли фото солдат Путина: росСМИ подхватили "скандал"
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В украинском учебнике по предмету "Защита отечества" для 10 класса обнаружили фото солдат в российской военной форме, которых подписали как военнослужащих ВСУ. 

Об этом сообщает МОН. 

Этот учебник прошел конкурсный отбор и, по итогам отбора учебными заведениями, напечатан тиражом в почти 158 тысяч единиц. 

После обращения Минобразования, авторы книги заявили, что учебник разрабатывался в 2017 году, во времена становления и развития ВСУ. 

"Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современного армейского экипировка (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитная, бронежилет и т.д.)", - считают авторы. 

По убеждению авторов, фотография была использована ради демонстрации дальнейшего развития экипировки бойца ВСУ. 

В Министерстве образования же отметили, что ситуация требует детального рассмотрения и анализа. 

"Институту модернизации содержания образования поручено обратиться к экспертам с вооруженного обеспечения ВСУ, чтобы получить квалифицированную и объективную экспертную оценку и ответ по экипировке и оружию, изображенных на фотографии", - говорится в сообщении. 

Стоит отметить, что различные пророссийские ресурсы начали активно распространять эту новость. 

Как сообщалось ранее, итальянский волонтер получил российское гражданство после того, как попросил Путина и это вызвало возмущение в сети. 

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Все по теме:

Минобразования, МОН, Учебник.

Автор:

Телеграф
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