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Каспаров объяснил, как Путин выиграл на провале Трампа в США

Каспаров объяснил, как Путин выиграл на провале Трампа в США
05:24 Сегодня Телеграф

Всемирно известный шахматист и политик Гарри Каспаров озвучил свое мнение относительно ожиданий Владимира Путина от президентских выборов в США.

Об этом он сообщил в интервью «Обозревателю».

По словам эксперта, победа Трампа принесла бы путинскому режиму дополнительные дивиденды. И Каспаров не сомневается, что Путин с нетерпением ждал этой победы. Политик отметил, что это подтверждает даже то, что президент РФ очень долго не поздравлял нового президента США. Но Путин последовательно ведет свой курс.

Каспаров утверждает, что поведение Трампа и его позиция о фальсификации выборов нанесет удар американской демократии и даст новый козырь в руки диктаторов.

«Они теперь будут показывать нам эту ситуацию и говорить: «У всех такие выборы, что вы нас критикуете?». Мол, почему мы говорим о недостатке легитимности Путина, если бывший президент США говорит о фальсификации выборов у них», - говорит эксперт.

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Но, то же время Каспаров напоминает, что победа Трампа была бы для Путина гораздо большим политическим выигрышем. Поскольку, она привела бы к развалу всех американских стратегических мировых альянсов. Так как Трамп нивелировал бы американскую роль в НАТО.

Напомним, что Гарри Каспаров озвучил  также свои предположения по поводу отношений США и России, политики касательно Беларуси и поддержки Украины после выборов президента.

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Все по теме:

США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден.

Автор:

Телеграф
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