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Грызлов после дня рождения не явился на заседание глав ТКГ

Грызлов после дня рождения не явился на заседание глав ТКГ
Обновлено 22:49 Ср, 16 Декабрь 2020 Телеграф Фото: twitter - Борис Грызлов

В среду, 16 декабря, представитель президента России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов не явился на очередное заседание в ТКГ.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Согласно завленным данным Грызлов днем ранее праздновал свое 70-ти летие. Возможно это и стало причиной, по которой представитель президента РФ не был на видеоконференции.

"К сожалению, мы не увидели Полномочного представителя Президента РФ в Трехсторонний контактной группе господина Б.Грызлова", - так прокомментировали его неявку в Украинской делегации для участия в ТКГ.

Стоит отметить, что сам Грызлов пока никак не прокомментировал свое отсутствие на заседании в ТКГ.

Читайте также в материале "Телеграфа": Будущие военные российской армии тренируются на картах Украины.

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Минск, Борис Грызлов, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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