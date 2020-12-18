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Хвастовство Путина развенчали показательными фото

Хвастовство Путина развенчали показательными фото
01:22 Сегодня Телеграф Фото: telegram - zloyodessit

17 декабря президент России Владимир Путин решил "похвастаться" проведением голосования за поправки в Конституцию РФ. В сети вспомнили, как это проходило.

Об этом сообщил военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит").

Он также поделился самыми показательными фото того, как проходило голосование. Судя по заснятым кадрам, люди голосовали даже "под забором, в подъезде, на пеньке и у мусорного бака". "Голосование, не имеющее аналогов в мире", - так описал произошедшее военный обозреватель.

Таким образом, в 2020 году на россиянах испытали методику дальнейших голосований, с высшей степенью уязвимости к фальсификациям.

Александр Коваленко "уверен", что это станет обычной нормой во время волеизъявления - "голосовать на детских площадках".

Читайте также в материале "Телеграфа": Все лучшие перлы из пресс-конференций и прямых линий Путина собрали в одном видео - детали.

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Россия, Владимир Путин, Голосование.

Автор:

Телеграф
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