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В одном коротком видео вспомнили перлы прямых линий Путина за все годы

В одном коротком видео вспомнили перлы прямых линий Путина за все годы
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф

В одном видео было собрано лучшие моменты из пресс-конференций и прямых линий президента России Владимира Путина.

Такую подборку опубликовал Телеграмм канал Ксении Собчак.

Моменты собрали начиная с 2008 года. На видео вспомнили и о планах Путина никогда не оставаться на третий срок, и о заявлении не нарушать действующее конституцию.

"Все эти 8 лет я пахал, как раб на галерах с утра до ночи и делал это с полной отдачей. У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации, я для себя решил, что я не буду нарушать действующую конституцию ", - говорил он в 2008 году.

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Подобрали и воспоминания о женщине, которая вышла замуж после встречи с президентом РФ и мужчины, предлагал Путину выпить.

 

Напомним,  что в ходе пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что после переговоров в Париже в декабре 2019 года удалось установить режим перемирия на Донбассе, однако экономические и политические моменты зависли.

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Россия, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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