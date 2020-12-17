Вокруг одна бутафория: Россия опозорилась с «новыми» самолетами (видео)

Россия снова оконфузилась, в этот раз пытаясь выдать старый самолет за "новую разработку".

Об этом сообщил блогер Рустем Адагамов в своем Твиттере.

По его словам, "новому" российскому самолету Ил-114-300, о первом полете которого 16 декабря сообщил "Ростех", на самом деле около 27 лет. Само воздушное судно летает еще с января 1994 года.

"Опять какая-то бутафория", - так прокомментировал блогер данную новость.

В то же время в сети появилось видео, как шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов поделился впечатлениями от полета на якобы "новом" самолете. Который, как оказалось, летал уже много лет, а также использовался в георазведке. "Самому-то деду не стыдно делать вид, что борт "новый"?", - отмечает Адагамов.

Шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов поделился впечатлениями от полета на "новом" самолете, который, оказывается, летал много лет, использовался в георазведке. Самому-то деду не стыдно делать вид, что борт "новый"? pic.twitter.com/fOcChUrWMx — Рустем Адагамов (@adagamov) December 16, 2020

Вот и пришелся к слову вчерашний «первый полет нового российского самолета». Для этого и поднимали вчера в воздух перекроенный из старого планера Ил-114-300. Дорого яичко к Христову дню! :-) pic.twitter.com/MRliDxGAQm — Рустем Адагамов (@adagamov) December 17, 2020

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