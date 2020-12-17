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Вокруг одна бутафория: Россия опозорилась с «новыми» самолетами (видео)

Вокруг одна бутафория: Россия опозорилась с «новыми» самолетами (видео)
19:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Россия снова оконфузилась, в этот раз пытаясь выдать старый самолет за "новую разработку".

Об этом сообщил блогер Рустем Адагамов в своем Твиттере.

По его словам, "новому" российскому самолету Ил-114-300, о первом полете которого 16 декабря сообщил "Ростех", на самом деле около 27 лет. Само воздушное судно летает еще с января 1994 года.

"Опять какая-то бутафория", - так прокомментировал блогер данную новость.

В то же время в сети появилось видео, как шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов поделился впечатлениями от полета на якобы "новом" самолете. Который, как оказалось, летал уже много лет, а также использовался в георазведке. "Самому-то деду не стыдно делать вид, что борт "новый"?", - отмечает Адагамов.

Читайте также в материале "Телеграфа": В России неизвестные украли радиоаппаратуру с самолета "Судного дня".

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Россия, Самолет, Ил.

Автор:

Телеграф
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