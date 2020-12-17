В России рабочих заставили полоть траву под снегом (видео)

В России в Самарской области рабочих выпустили полоть траву под снегом при морозе в -25 градусов.
Об этом сообщили в Фейсбуке группы Мэш.
Тревогу забил рабочий, который давно подрабатывает на фирме.
"Ребята, если честно, я в тихом ужасе, 14 декабря, минус 25. Люди пропалывают яблони", - так высказался об этом рабочий Константин.
В свою очередь в компании "Кошелевский посад" сказали, что все "ок".
По словам работника компании, эти работы проводятся чтобы обезопасить растения от мышей. А поскольку в селе другой работы нет, люди рады даже такой возможности. Платят по норме, за обработку 140 кустов - 500 рублей.
В компании говорят, что люди работают по собственному желанию и только по 2-3 часа, и у них есть места "будки" в которых можно погреться.
Само видео:
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