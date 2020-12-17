Скачать
Четверг, 17.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Вероятно, Кернес умер не сегодня, а Аваков уже берет Харьков под свой контроль - источник
Вероятно, Кернес умер не сегодня, а Аваков уже берет Харьков под свой контроль - источник
Итоги 17 декабря: Кернес умер, Лещенко и Шкарлет стали министрами, Путин дал пресс-конференцию онлайн
Итоги 17 декабря: Кернес умер, Лещенко и Шкарлет стали министрами, Путин дал пресс-конференцию онлайн
Необычный чизкейк с Oreo: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом праздничного десерта (фото, видео)
Необычный чизкейк с Oreo: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом праздничного десерта (фото, видео)
Церемония The Best FIFA Football Awards 2020: онлайн-трансляция (видео)
Церемония The Best FIFA Football Awards 2020: онлайн-трансляция (видео)

В России рабочих заставили полоть траву под снегом (видео)

В России рабочих заставили полоть траву под снегом (видео)
Обновлено 20:38 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В России в Самарской области рабочих выпустили полоть траву под снегом при морозе в -25 градусов.

Об этом сообщили в Фейсбуке группы Мэш.

Тревогу забил рабочий, который давно подрабатывает на фирме.

"Ребята, если честно, я в тихом ужасе, 14 декабря, минус 25. Люди пропалывают яблони", - так высказался об этом рабочий Константин.

В свою очередь в компании "Кошелевский посад" сказали, что все "ок".

По словам работника компании, эти работы проводятся чтобы обезопасить растения от мышей. А поскольку в селе другой работы нет, люди рады даже такой возможности. Платят по норме, за обработку 140 кустов - 500 рублей.

В компании говорят, что люди работают по собственному желанию и только по 2-3 часа, и у них есть места "будки" в которых можно погреться.

Само видео:

Читайте также в материале "Телеграфа": В Санкт-Петербурге украли 200 метров секретного кабеля, принадлежащего Федеральной службе охраны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Самара, Снег.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Каким мэр Харькова Кернес был в молодости: редкие фото
02 Журналист задал неудобный вопрос Путину и получил на него ответ еще до прямой линии
03 Несколько жен и трое детей: какая семья была у Кернеса
04 В реакции Офиса Зеленского на смерть Кернеса нашли интересный момент
05 Вероятно, Кернес умер не сегодня, а Аваков уже берет Харьков под свой контроль - источник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вы точно министр юстиции? Малюська взволновал сеть фото с утюгом и паяльником
Вы точно министр юстиции? Малюська взволновал сеть фото с утюгом и паяльником
«Давай по новой, Миша»: самые яркие высказывания Кернеса собрали в одном видео
«Давай по новой, Миша»: самые яркие высказывания Кернеса собрали в одном видео
Вокруг одна бутафория: Россия опозорилась с «новыми» самолетами (видео)
Вокруг одна бутафория: Россия опозорилась с «новыми» самолетами (видео)
В России рабочих заставили полоть траву под снегом (видео)
В России рабочих заставили полоть траву под снегом (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь