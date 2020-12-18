Google внес имя Путина в перевод популярной фразы: росСМИ подхватили «сенсацию»

18 декабря пользователи поисковой системы Google обратили внимание на необычный вариант перевода популярной фразы. В то же время в российских СМИ сразу же подхватили эту "сенсацию".

Об этом сообщили российские СМИ.

Таким образом, если в строку текста ввести на английском языке "Thank you, Mr President" ("Спасибо, господин президент" - ред.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович".

Стоит отметить, что эта ошибка в переводе обнаружились спустя несколько часов после пресс-конференции президента России Владимира Путина 17 декабря.

Одна из версий сети предпологает, что кто-то воспользовался особенностями переводчика Google. Его алгоритмы постоянно обучаются и любой пользователь может скорректировать перевод конкретных фраз, если программа понимает их неправильно. Похоже, что кто-то много раз исправил перевод с "Спасибо, господин президент" на "Спасибо, Владимир Владимирович", и система запомнила это как правильный вариант.

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