Открылись новые данные о руководителе группы отравителей Навального

В проведенном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN о причастности группы сотрудников ФСБ к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального руководителем этой группы назван Станислав Макшаков из Института криминалистики ФСБ.

Об этом сообщила "Медуза".

Согласно заявленной информации, Макшаков является высококвалифицированным военным медиком, который много лет исследовал воздействие на организм человека именно того типа ядов, которым, по версии клиники "Шарите" и ОЗХО, был отравлен оппозиционер.

Стоит напомнить, что 14 декабря было опубликовано совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spigel, авторы которого пришли к выводу, что отравить Алексея Навального в Томске 20 августа пыталась группа из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ. В расследовании были названы имена всех восьмерых.

The Insider и Bellingcat отвели роль руководителя этой группы Станиславу Макшакову. Такой вывод расследователи сделали, сопоставив его контакты и хронологию событий, происходивших с Навальным. Именно с Макшаковым накануне отравления и в последующие несколько дней особенно активно созванивались и обменивались сообщениями все участники этой группы, а сам он оперативно контактировал с двумя генералами ФСБ: генерал-майором Владимиром Богдановым, директором Центра специальной техники ФСБ, и директором подчиняющегося ему Института криминалистики ФСБ генералом Кириллом Васильевым.

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